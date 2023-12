Il Napoli batte il Braga e va agli ottavi di Champions

AGI - Il Napoli non sbaglia contro il Braga nell'ultima gara della fase a gironi della Champions League e si qualifica agli ottavi di finale. Allo Stadio Maradona finisce 2-0 per gli azzurri grazie all'autogol di Saatci e alla rete di Osimhen: gli uomini di Mazzarri si qualificano così come secondi del Gruppo C, chiudendo a quota 10 punti alle spalle del Real Madrid.

Passano nove minuti dal fischio d'inizio e i partenopei sbloccano subito il match grazie al goffo autogol di Saatci, che prova a intervenire sul cross basso di Politano ma infila il pallone alle spalle del proprio portiere. I portoghesi comunque non rinunciano a fare la propria partita e al 25' sfiorano il pareggio con una grande conclusione di Horta dalla distanza, alzata in corner in tuffo da un ottimo Meret.

Al 33' arriva il raddoppio azzurro: Natan sfonda a sinistra e si presenta in area servendo poi Osimhen, che un doppio tocco quasi fortuito beffa Matheus per il 2-0. Ad inizio ripresa il Napoli va a un passo dal tris con Politano, il cui mancino dal limite viene neutralizzato in corner dal portiere ospite, bravo anche più tardi sulla botta di Anguissa e sul mancino sotto porta di Kvaratskhelia. Nel finale succede poco altro e al triplice fischio resiste il 2-0.