AGI - Reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato, l'Atalanta trionfa all'ultimo respiro contro il Milan nella delicata sfida valevole per la 15 giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 3-2 grazie al tacco di Muriel al 95', dopo che Giroud e Jovic erano riusciti per due volte a pareggiare i due gol di Lookman. Successo pesante per la squadra di Gasperini che raggiunge i 23 punti in classifica riavvicinando la zona Europa, mentre gli uomini di Pioli, che tornano a casa a mani vuote dopo due vittorie di fila, restano inchiodati a quota 29 al terzo posto, rischiando di perdere ancora più contatto dalla vetta della classifica.

Il match è subito vivace e nei primi minuti regala subito alcune emozioni da una parte e dall'altra, tra cui la clamorosa palla gol che capita sui piedi dell'ex De Ketelaere al 9': il belga, tutto solo, spreca incredibilmente da un metro dopo una splendida sponda aerea di Lookman. Al 27' anche i rossoneri hanno una buona chance su corner: Tomori calcia al volo a botta sicura, Ederson smorza la sua conclusione e favorisce la presa di Musso.

Una decina di minuti più tardi il risultato si sblocca a favore dei bergamaschi, che passano avanti grazie ad una bella iniziativa di Lookman: il nigeriano riceve addirittura da rimessa laterale, sterza sul destro e calcia trovando una deviazione decisiva di Tomori che mette fuori causa Maignan. Proprio sull'ultimo pallone del primo tempo, però, ci pensa il solito Giroud a riportare a galla i rossoneri, girando in rete di testa l'1-1 su corner di Florenzi.

Ad inizio ripresa l'Atalanta torna in campo indemoniata e al 55' rimette il naso avanti ancora una volta con Lookman, freddo nella deviazione sotto porta su assist di De Ketelaere per il 2-1 e la doppietta personale. Ad un quarto d'ora dalla fine lo stesso Lookman avrebbe sui piedi anche i palloni della possibile tripletta, ma prima Maignan compie un miracolo dopo una precedente risposta su Scalvini, poi il nigeriano fallisce da mezzo metro con il portiere francese a terra.

Il Milan si salva letteralmente e all'80', dall'altra parte, punisce con il neo entrato Jovic, che mette dentro il 2-2 su assist di Pulisic dalla sinistra. Nel finale gli ospiti restano in dieci per il rosso a Calabria e in pieno recupero i bergamaschi ne approfittano trovando il gioiello del 3-2 con Muriel, che s'inventa un gran gol di tacco per mandare in estasi tutto il Gewiss Stadium e regalare alla Dea tre punti pesantissimi.