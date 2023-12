Euro 2024, girone ostico per l'Italia. Se la vedrà con Spagna, Croazia e Albania

AGI - Gruppo ostico per l'Italia nella fase finale di Euro 2024. Il sorteggio, la prima volta che succede nella storia dei Campionati Europei di calcio per i campioni in carica, ha assegnato agli Azzurri detentori del titolo, ma inseriti in quarta fascia in virtù del cammino accidentato per la qualificazione, Spagna, Croazia e Albania. Questi, comunque, tutti i sei gruppi sorteggiati nella splendida cornice della Filarmonica dell'Elba di Amburgo

GIRONE A. Germania Scozia Ungheria Svizzera

GIRONE B. Spagna Croazia Italia Albania

GIRONE C. Slovenia Danimarca Serbia Inghilterra

GIRONE D. Olanda Austria Francia e una tra Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia

GIRONE E. Belgio Slovacchia Romania e una tra Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda

GIRONE F. Turchia Portogallo Repubblica Ceca e una tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan

Il format sarà lo stesso di Euro 2020: le prime due classificate dei sei gironi accedono agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Il torneo prosegue poi a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale. Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna continentale, mentre le restanti tre verranno fuori dai playoff in programma il prossimo marzo, per i quali sono in lizza ancora dodici squadre: Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia nella poule A, Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda nella B e Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan nella poule C.

Il quadro completo, dunque, presenta tre X fino a primavera. La Germania è il paese organizzatore. Euro 2024 inizierà il 14 giugno con Germania-Scozia a Monaco di Baviera, con la fase a girone che terminerà il 26 giugno; gli ottavi di finale si disputeranno dal 29 giugno al 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio mentre la finale si disputera' all'Olympiastadion di Berlino il 14 luglio.

Il calendario dell'Italia

In base al sorteggio, Italia-Albania, il 15 giugno a Dortmund, sarà la prima partita degli azzurri all'Europeo 2024. La seconda partita sarà contro la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen, la terza e ultima del gruppo contro la Croazia a Lipsia, il 24 giugno.

Se l'Italia dovesse approdare agli ottavi tornerebbe in campo il 29 giugno, se seconda, il 30 giugno se prima, il 1 o 2 luglio se figurerà tra le migliori terze.