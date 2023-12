AGI - "Poteva andare meglio? Sì, essere in quarta fascia ti mette di fronte al fatto che hai molte squadre davanti ma non ti deve togliere la consapevolezza di essere l'Italia e di giocare con orgoglio tutte la partite. Il girone è tosto". Così il ct azzurro Luciano Spalletti, ai microfoni Rai, commenta il sorteggio di Euro2024 ad Amburgo: per l'Italia ci saranno Albania, Spagna e Croazia.

"L'Albania? Diventa difficile fare pronostici adesso, bisogna vedere come le squadre arrivano all'Europeo", continua il ct, "loro sono una delle squadre che ultimamente ha fatto vedere di sapere stare in campo". La stessa Croazia "è una squadra esperta, magari con qualche giocatore un po' avanti con l'età ma con elementi di primo livello".

Per quanto riguarda la sfida con la Spagna e sulla possibilità di una gara attendista, invece, per Spalletti "bisogna avere il gusto della sfida, del confronto, altrimenti si perde il piacere di giocare a calcio. Poi dentro una partita ci sono vari momenti in cui bisogna assumere un atteggiamento di squadra compatta, qualche volta ci sta di difendere in 10 davanti l'area ma l'intenzione deve essere sempre quella di riconquistare palla".

"Non voglio fare un calcio speculativo e abbiamo le potenzialità per avere una crescita importante. Poi sappiamo che molto dipenderà dal nostro livello di condizione in quel momento, la preparazione che abbiamo potuto sviluppare anche in questo periodo che non possiamo stare insieme: voglio coinvolgere i giocatori dal punto di vista mentale, seguirli, vorrei portare la Nazionale a essere un club, frequentandoci anche al di la' degli allenamenti che non si possono fare". ha concluso il commissario tecnico