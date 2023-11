Atalanta agli ottavi di Europa League, contro lo Sporting basta l'1-1

AGI - Nonostante un po' di sofferenza nella ripresa, l'Atalanta riesce a mettersi in tasca un pareggio d'oro con lo Sporting Lisbona nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, centrando quindi il primo posto matematico del Gruppo D con una gara d'anticipo (decisiva la vittoria all'andata in casa dei portoghesi). Al Gewiss Stadium finisce 1-1 con le reti di Scamacca nel primo tempo ed Edwards nel secondo, in mezzo a tante emozioni ed occasioni che hanno reso incerta la sfida fino al triplice fischio.

I bergamaschi partono forte e all'8' già troverebbero il gol del vantaggio con Scamacca, pescato però in fuorigioco sul lancio in profondità di Lookman. A ridosso del 20' si fanno vedere molto pericolosamente anche i portoghesi con Gyokeres, che punta Djimsiti e Kolasinac lasciando poi partire un destro a giro che sibila vicino al palo alla sinistra di Musso. La Dea si spaventa ma continua comunque a fare la gara, trovando qualche minuto piu' tardi l'1-0 proprio con Scamacca, che stavolta scappa in posizione regolare sul filtrante di Koopmeiners, indovinando un gran destro da fuori che Adan riesce solo a toccare appena. Lo Sporting avrebbe una grande chance per il pareggio al 35', ma Goncalves spreca tutto sbagliando un tentativo di pallonetto davanti a Musso dopo una bella palla di Gyokeres.

Nella ripresa la prima grande occasione è dell'Atalanta e ancora targata Scamacca, fallita però clamorosamente dal centravanti romano a tu per tu con Adan. I biancoverdi si salvano e al 56' pareggiano con il neo entrato Edwards, punendo la Dea alla prima distrazione difensiva che porta all'1-1. Il match rischia di cambiare completamente volto, lo Sporting inizia a fare la partita e al 67' va ad un passo dal vantaggio con uno sfortunatissimo Goncalves, che colpisce un incredibile doppio palo con un destro all'altezza del dischetto dell'area di rigore. La squadra di Gasperini però è brava ad abbassare i ritmi con il passare dei minuti e controllare il prezioso pareggio, difendendolo fino alla fine.