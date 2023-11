La Roma vince ancora nel finale, 3-1 all'Udinese

AGI - La solita Roma da 'finale di gara' trova gli ennesimi gol negli ultimi minuti e batte l'Udinese nella sfida valevole per la 13 giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 3-1 grazie alle reti di Dybala all'81' ed El Shaarawy al 90', dopo che Thauvin era riuscito a pareggiare l'iniziale vantaggio di Mancini. Un successo preziosissimo per la squadra di Mourinho, che permette ai giallorossi di scavalcare in un colpo solo Atalanta e Fiorentina e salire al quinto posto a 21 punti, a sole tre lunghezze di distanza dalla zona Champions League.

I bianconeri di Cioffi, invece, interrompono la striscia di sei risultati utili di fila e tornano a perdere restando a quota 11, solo a +1 sulla zona retrocessione. Dopo un avvio di gara bloccato e privo di emozioni, sono i padroni di casa che passano avanti al 20' alla prima vera opportunità: Dybala si occupa di calciare una punizione dalla trequarti, Mancini prende il tempo a tutti e di testa batte Silvestri per l'1-0.

Appena due giri di lancette più tardi Pellegrini ha un'altra buona chance sul mancino, ma stavolta il portiere bianconero riesce a respingere. Per il resto del primo tempo non succede praticamente più nulla, poi ad inizio ripresa l'Udinese prova a cambiare ritmo e al 57' riporta tutto in equilibrio: la firma è quella di Thauvin, che con un colpo di testa beffa Rui Patricio sul bel cross di Payero.

La Roma sembra far fatica a reagire ma, come al solito, trova forza ed ispirazione negli ultimi scampoli di gara: all'81' il 2-1 lo realizza Dybala al termine di una splendida azione su assist di Lukaku, mentre al 90' il punto esclamativo lo mette il neo entrato El Shaarawy con un bel destro a giro su servizio di Bove, anche lui entrato dalla panchina.