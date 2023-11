Calcio: Monza e Torino si annullano, finisce 1-1

(AGI) - Milano, 11 nov. - Monza e Torino impattano nella sfida di meta' classifica valevole per la dodicesima giornata di Serie A. All'UPower Stadium finisce 1-1: dopo un gol annullato a Rodriguez nella prima frazione di gioco, sono Ilic e Colpani a trovare la via della rete. Con questo punto a testa le squadre di Palladino e Juric salgono rispettivamente a quota 17 e 16 in classifica. Nelle primissime battute di gara sono i granata che provano subito a farsi vedere nei pressi dell'area avversaria, spaventando Di Gregorio al 7' con un missile di Zapata da fuori, neutralizzato proprio dal portiere biancorosso. All'11' pero' sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Colpani, il cui diagonale mancino da buona posizione termina a lato di pochissimo. Un quarto d'ora piu' tardi viene annullato il possibile vantaggio al Torino, reso vano da un fallo di Zapata su Caldirola poco prima della bordata di Rodriguez indirizzata sotto la traversa. Nel finale di frazione, invece, sono i brianzoli a sfiorare l'1-0: Colpani mette in mezzo, Gagliardini s'inserisce e colpisce di testa a botta sicura, non riuscendo pero' ad indirizzare bene e favorendo la parata di Milinkovic. Dopo una decina di minuti da inizio ripresa il Toro riesce a sbloccarla, grazie ad un mancino chirurgico di Ilic su assist di Zapata, imprendibile per Di Gregorio. Il Monza pero' non ci sta e reagisce trascinato da Colpani che, prima impegna Milinkovic con un mancino velenoso ed angolato, poi lo fulmina a tu per tu al 65' per l'1-1 sfruttando un clamoroso errore di Gineitis. A dieci minuti dal 90' i granata vanno nuovamente vicinissimi al nuovo vantaggio, con Ilic che stavolta calcia dalla distanza trovando una grande risposta del portiere, con Sanabria che da posizione ravvicinata ma defilata non riesce a ribadire in rete. (AGI)

