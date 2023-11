1-0 al Cukaricki, Fiorentina in vetta al girone

AGI - Dopo la goleada casalinga di due settimane fa, alla Fiorentina basta un rigore di Nzola ad inizio gara per battere nuovamente il Cukaricki. Solo 1-0 il risultato finale, ma quanto basta per permettere alla Viola di prendersi il primo posto in solitaria nel Gruppo F, in virtù del pareggio maturato tra Ferecvaros e Genk.

Passano appena cinque minuti dal fischio d'inizio e arriva il primo episodio del match a favore dei toscani: Nzola scappa in velocità alla difesa e viene steso in area dal portiere locale, così l'arbitro assegna il penalty confermato anche dal Var. Lo stesso attaccante va dal dischetto e stappa subito la gara firmando l'1-0 ospite.

Per il resto della prima frazione non succede moltissimo, la Viola non crea tante altre occasioni e si limita a gestire senza problemi il vantaggio acquisito. Ad inizio ripresa però la Fiorentina rischia su un affondo dei serbi lungo l'out destro, che porta alla conclusione da pochi passi di Kovac terminata alta sulla traversa.

Il copione comunque resta praticamente lo stesso dei primi 45 minuti, senza grandi emozioni e con la squadra di Italiano che torna a farsi vedere pericolosamente solo al 77', quando Brekalo calcia da fuori trovando una buona parata del portiere. Nel finale succede poco altro, gli ospiti non soffrono più di tanto e tornano a casa con un successo preziosissimo.