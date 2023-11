Immobile rilancia la Lazio. Feyenoord sconfitto 1-0

AGI - La Lazio si prende la rivincita sul Feyenoord e centra un successo pesante nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. All'Olimpico i biancocelesti s'impongono 1-0 grazie alla zampata di capitan Immobile nel recupero della prima frazione: grazie a questo successo la squadra di Sarri sale al secondo posto del Gruppo E a 7 punti, a -1 dall'Atletico Madrid capolista e a +1 sugli olandesi scivolati in terza piazza.

A due giornate dal termine della prima fase, con il Celtic inchiodato a quota 1 e ormai praticamente spacciato, resta comunque tutto aperto e in bilico per i primi tre piazzamenti. I biancocelesti approcciano la gara con convinzione e carattere provando subito a portare pericoli verso l'area ospite, ma senza trovare molta fortuna. Dopo un avvio difficile, invece, gli olandesi riescono a guadagnare metri creando la prima vera chance al 31': Gimenez prova ad incrociare di mancino verso il secondo palo da posizione invitante, Provedel però è miracoloso con un riflesso a negargli la rete.

Una manciata di minuti più tardi ci prova anche Paixao con una conclusione che termina a lato di poco, poi nel recupero del primo tempo sono i biancocelesti che riescono a sbloccare le marcature: Immobile scappa sul filo del fuorigioco su un lancio di Felipe Anderson, scarta il portiere con un bel dribbling e a porta vuota firma l'1-0.

Nella ripresa la gara risulta più bloccata e meno emozionante: il Feyenoord prova in qualche modo ad andare alla ricerca del gol del pareggio, sfiorandolo praticamente in una sola occasione ancora con Gimenez, che al 67' di testa fa la barba al palo alla sinistra di Provedel. Per il resto del tempo non succede molto altro, la Lazio è brava a respingere gli ultimi disperati assalti avversari mettendosi in tasca una vittoria preziosa.