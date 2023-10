Europa League, 2-2 tra Sturm Graz e Atalanta

AGI - L'Atalanta spreca un'ottima chance, contro lo Sturm Graz finisce 2-2: inutile la doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, i nerazzurri non sfruttano l'uomo in più e conquistano un solo punto allo Stadion Graz-Liebenau. Bicchiere mezzo vuoto per i bergamaschi considerato l'1-1 dello Sporting in casa del Rakow, giovedì 9 novembre ci sarà il ritorno al Gewiss Stadium (calcio d'inizio alle ore 21.00). Gian Piero Gasperini ha schierato un 3-4-1-2 con Muriel e Lookman davanti supportati dal rientrante Koopmeiners.

I timori del tecnico nerazzurro si sono concretizzati immediatamente, con i padroni di casa attenti in difesa e pericolosi in fase di costruzione. Il georgiano Kiteishvili ha creato parecchi problemi, ma a far male agli orobici è stato Prass: il numero 8 ha sfruttato un buco difensivo calciando in porta, decisiva la deviazione di Toloi.

L'Atalanta ha faticato parecchio, la reazione è arrivata soltanto con una giocata individuale di Muriel: il colombiano ha sfruttato un rimpallo, imparabile per Scherpen il piattone a fil di palo. La rete del pareggio ha permesso alla squadra di Gasperini di avere maggior fiducia, nei minuti finali il Var - dopo una lunga revisione - ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di mano di Stankovic sul tiro di Zappacosta. Dal dischetto Muriel ha spiazzato il numero uno dello Sturm Graz trovando la rete del sorpasso.

Gli austriaci si sono complicati la vita al 7' della ripresa quando Hierlander si è fatto espellere dopo una trattenuta su Ruggeri: un episodio che ha apparentemente spianato la strada ai bergamaschi. Scamacca ci ha provato da calcio piazzato, Hateboer ha tentato una conclusione da posizione defilata senza però trovare lo specchio. Al 35' della ripresa però, dopo un fallo di mano di Kolasinac, la squadra di Ilzer ha trovato il 2-2 dal dischetto con Wlodarczyk. Inutili gli assalti della Dea, che nel finale ha anche rischiato la beffa.