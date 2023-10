L'Italia travolge Malta 4-0

AGI - Con una doppietta di Berardi e le reti di Bonaventura e Frattesi, l'Italia ha battuto 4-0 la Malta e ha agganciato l'Ucraina al secondo posto nel gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024. In uno stadio San Nicola di Bari esaurito ed entusiasta, gli azzurri hanno gestito fin dall'inizio la gara.

Al 22mo il vantaggio con Bonaventura che segna il suo primo gol in 16 presenze in azzurro con un destro a giro dal limite dell'area. Al 45mo Berardi raddoppia con un tiro a giro e al 65mo fa il 3-0 su assist di Raspadori. Al 93mo Frattesi cala il poker con un sinistro a incrociare sul primo palo. Al 78mo è entrato in campo Destiny Udogie, l'esterno del Tottenham al debutto con l'Italia, primo esordiente dell'era Spalletti.

"Sono contento dei due gol, ma più per la prestazione. È stata una settimana di duro lavoro". Berardi, intervistato da RaiSport, ha raccontato le emozioni per la doppietta che gli ha permesso di diventare il miglior goleador della rosa attuale. Ora l'impegno contro l'Inghilterra a Wembley: "Sarà emozionante, abbiamo bellissimi ricordi di quello stadio, andremo lì cercando di vincere", conclude.