Lecce-Sassuolo 1-1, Krstovic risponde a Berardi

AGI - Lecce e Sassuolo giocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei giallorossi, ma anche gli emiliani, a loro volta, si rendono pericolosi dopo l'1-1 pur non impegnando Falcone.

In avvio Lecce aggressivo. Strefezza pesca Almqvist che cerca l'assist per Krstovic, anticipato da Erlic in extremis. I salentini impegnano Consigli al 13' quando Strefezza esplode il destro, il portiere neroverde ribatte e Krstovic non dà forza al suo colpo di testa. Il Sassuolo esce dal guscio. Laurienté tira a botta sicura (18'), Pongracic devia sul fondo. Sul corner tocco di testa di Racic, mano di Baschirotto, la sala Var dà il rigore che Berardi realizza.

La reazione del Lecce sta tutta in una botta di Rafia respinta da Consigli (35'), il Sassuolo adotta un gioco ostruzionistico per impedire alla velocità dei giallorossi di decollare. Il Lecce si rianima prima con un palo di Krstovic (ma in fuorigioco), poi con un tiro di Gendrey su assist di Almqvist che trova la risposta di Consigli. Il portiere dei neroverdi sembra insuperabile e salva anche su Almqvist (46'), poi Baschirotto, di testa, a porta vuota, manda a lato.

Nella ripresa pronti via e, sugli sviluppi di un corner, Baschirotto serve Krstovic che controlla e batte Consigli firmando l'1-1. Il Sassuolo però riparte: Berardi per Racic, palla fuori (10'). I neroverdi salgono di tono, Berardi costringe Pongracic a salvare a Falcone battuto (25'). Brivido però per la squadra di Dionisi al 29' quando Pongracic scivola al momento di colpire il pallone. Ci provano anche Strefezza (32') e Defrel (35'), il Via del Mare ribolle di passione ma il gol giallorosso non arriva e al triplice fischio arriva un punto a testa utile a entrambe per muovere la classifica