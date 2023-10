Udinese-Genoa 2-2, doppia rimonta bianconera

AGI - L'Udinese deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato ma evita almeno una nuova sconfitta interna. Genoa in vantaggio al 14' con Gudmunsson, pari di Lucca al 23', nuovo vantaggio rossoblù ancora con Gudmunsson al 41'. Al 1' di recupero l'autogol di Matturro che fissa il punteggio sul 2-2.

Arriva dopo soli 14 minuti il vantaggio degli ospiti, grazie all'errore vistoso in impostazione di Silvestri che favorisce il recupero palla di Frendrup e il servizio per Gudmundsson, che conclude violentemente sotto la traversa firmando lo 0-1. La formazione di Gilardino appare in controllo della partita, ma l'Udinese reagisce e trova il gol del pareggio con Lorenzo Lucca, al primo centro in Serie A, bravo a sfruttare un pallone vagante all'interno dell'area di rigore avversaria. I rossoblù si vedono annullare un gol, ancora di Gudmundsson, per una precedente posizione di fuorigioco e sfiorano ancora il raddoppio con Malinovskyi prima di trovare l'1-2 al 41' sempre con Gudmundsson, servito da Retegui.

L'Udinese non ci sta e nella ripresa prova da subito ad aggredire alto il Genoa, creando tanta densità nella trequarti ospite e cecando l'assalto vincente per il gol del pareggio. La formazione di Gilardino, complice la stanchezza, abbassa i ritmi ma al 76' riesce ad uscire dalla pressione bianconera e va vicina alla terza rete, prima con la conclusione da fuori di Gudmundsson respinta da Silvestri, poi con quella immediatamente successiva di De Winter dall'interno dell'area che termina pero' fuori di poco.

La squadra di Sottil però su uno degli ultimi assalti riesce a trovare la rete del pareggio grazie all'autogol, nato dal corner battuto da Samardzic, del neo entrato Matturro, sfortunato nella deviazione di testa che termina nella sua porta. La partita termina dopo sei minuti di recupero e il cartellino rosso diretto per entrata pericolosa 'guadagnato' da Lovric.

I padroni di casa tornano a muovere la classifica dopo i ko contro Fiorentina e Napoli, mentre al Genoa non resta che rammaricarsi della vittoria sfumata in extremis tre giorni dopo la vittoria casalinga contro la Roma.