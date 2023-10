La Roma rialza la testa battendo il Frosinone

AGI - La Roma prende una boccata d'ossigeno battendo il Frosinone nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico finisce 2-0 grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini, una per tempo. Con questo successo, il secondo da inizio campionato, la squadra di Mourinho raggiunge 8 punti in classifica, mentre gli uomini dell'ex Di Francesco, reduci da cinque risultati utili di fila, tornano a perdere dopo quasi un mese e mezzo restando fermi a quota 9.

Come prevedibile sono i padroni di casa a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco nelle prime fasi del match, ma i gialloblù scendono in campo senza paura e al 18' creano la prima palla gol: Cuni viene lanciato dalle retrovie, riesce ad aggirare Rui Patricio mettendo però fuori a porta praticamente vuota. I capitolini si salvano e tre minuti più tardi, dall'altra parte, puniscono trovando il vantaggio: Dybala imbuca per Lukaku, che in area se la porta sul sinistro e fulmina Turati per l'1-0.

La formazione ciociara avrebbe subito la chance del pareggio, ma ancora una volta Cuni non riesce a inquadrare lo specchio da posizione invitante. Nella ripresa il Frosinone parte con maggior coraggio, di fatto però le prime due migliori occasioni ce l'ha la Roma, compreso un diagonale di Bove respinto attentamente da Turati.

Gli ospiti restano a galla e tentano timidamente di affacciarsi dalle parti di Rui Patricio, ma nel finale i giallorossi mettono il punto esclamativo sui tre punti con il sigillo di Pellegrini: il capitano colpisce al volo all'altezza del secondo palo sulla punizione di Dybala, firmando il definitivo 2-0.