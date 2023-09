Il Milan vince a Cagliari in rimonta

AGI - Il Milan vince in rimonta in casa del Cagliari nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 3-1 per i rossoneri, che ribaltano l'iniziale gol di Luvumbo grazie ai primi sigilli italiani di Okafor e Loftus-Cheek, oltre alla rete nel mezzo di Tomori. Grazie a questo successo la squadra di Pioli aggancia momentaneamente l'Inter in vetta a quota 15 (nerazzurri che devono ancora giocare con il Sassuolo), mentre i sardi di Ranieri, al quarto ko in sei partite, restano nei bassifondi della classifica con soli 2 punti.

Nonostante tante modifiche di formazione e diverso turnover, come prevedibile sono i rossoneri a fare la gara sul piano tattico nelle battute iniziali, senza pero' creare grandi pericoli dalle parti di Radunovic. I sardi invece attendono e provano a rendersi velenosi in contropiede, trovando poi a ridosso della mezz'ora la fiammata per il vantaggio a sorpresa: Nandez recupera un pallone all'interno dell'area ospite e lo offre a Luvumbo, che controlla e con il mancino spacca la porta per l'1-0.

Il Milan non si scompone e undici minuti più' tardi pareggia con Okafor, bravo ad approfittare di un intervento goffo di Radunovic sul cross basso di Pulisic da sinistra. Prima dell'intervallo poi arriva anche il sorpasso rossonero firmato Tomori, che sugli sviluppi di un corner devia sotto porta un traversone di Reijnders sporcato.

L'inizio di ripresa è quasi tutto di marca cagliaritana, con uno scatenato Luvumbo che continua a presentarsi con insistenza e pericolosità in area ospite, creando insieme ai compagni diverse potenziali occasioni da gol. Allo scoccare dell'ora di gioco però, dall'altra parte, un gran destro da fuori di Loftus-Cheek non lascia scampo al portiere rossoblu e porta il Milan sul 3-1.

È il gol che di fatto taglia le gambe agli uomini di Ranieri, che perdono morale e giusto nel finale tornano a spaventare Sportiello con una bella girata di Oristanio, respinta attentamente dal portiere ospite.