Impresa Sassuolo a San Siro. Inter sconfitta 2-1

AGI - Reduce dal colpaccio con la Juventus di appena quattro giorni fa, il Sassuolo compie un'altra autentica impresa battendo a domicilio l'Inter capolista e fin qui a punteggio pieno. A San Siro i neroverdi s'impongono 2-1 in rimonta grazie ai gol di Bajrami e Berardi, che ribaltano il vantaggio di Dumfries. Si tratta della terza vittoria nella ultime quattro gare per la formazione di Alessio Dionisi che sale a 9 punti in classifica, mentre per gli uomini di Simone Inzaghi arriva il primo ko dopo cinque vittorie di fila. Ora Inter e Milan sono di nuovo appaiate in vetta a quota 15.

Come da copione il pallino del gioco finisce immediatamente nelle mani dei giocatori nerazzurri, che provano subito a spingersi in avanti spaventando gli emiliani con un paio d'iniziative. Con il passare dei minuti pero' i neroverdi prendono coraggio e alzano leggermente il baricentro, guadagnando metri e facendosi vedere con più insistenza nella meta' campo offensiva. La prima vera palla gol capita sulla testa di Thuram al 33', ma il francese alza troppo la mira da pochi passi e fallisce il possibile vantaggio di cross di Dumfries. Il Sassuolo risponde sul fronte opposto con una botta di destro di Toljan respinta attentamente da Sommer, costretto a fare buona guardia anche poco piu' tardi su un tentativo dalla distanza di Bajrami.

Proprio nel recupero prima dell'intervallo ci pensa Dumfries ad aprire le marcature: l'olandese si destreggia al limite e si libera dalla marcatura di Viti, indovinando un mancino che vale l'1-0. L'inizio di ripresa pero' è tutto di marca emiliana: Erlic al 52' si divora da due passi il pareggio con un colpo di testa, ma appena un paio di minuti più tardi è Bajrami a firmare l'1-1 su assist di Berardi con la complicità di Sommer. La squadra di Dionisi prende coraggio, gli uomini di Inzaghi invece sembrano perdere le misure e al 63' Berardi li punisce, tirando fuori il coniglio dal cilindro con un super mancino dalla distanza che s'insacca all'angolino ribaltando completamente il risultato sul 2-1 ospite.

L'Inter prova a reagire ma lo fa più con i nervi che con la qualità, rischiando anzi d'incassare anche il tris dall'altra parte: Laurentié prima spara sul fondo da ottima posizione, poi dal limite calcia bene di destro chiamando Sommer alla risposta in tuffo. Nel finale i nerazzurri tentano il tutto per tutto a caccia quantomeno del pareggio, ma gli ultimi disperati tentativi non vanno a buon fine.