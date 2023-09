Impresa del Frosinone in rimonta, 4-2 al Sassuolo

AGI - Impresa del Frosinone che rimonta due gol al Sassuolo e si impone per 4-2. Agli emiliani non basta la doppietta di Pinamonti, a segno al 7mo e al 24mo. Nel recupero del primo tempo i ciociari accorciano con un rigore di Cheddira per fallo di Ruan sullo stesso attaccante marocchino, alla sua prima rete con la maglia gialloazzurra.

Nella ripresa il Frosinone la ribalta con la doppietta di Mazzitelli al 70mo e al 76mo e in pieno recupero Lirola in contropiede firma il 4-2 su assist di Cheddira. Il Frosinone ha agganciato il Napoli al quinto posto, per il Sassuolo è arrivata la terza sconfitta in quattro gare.

Gli emiliani erano partito meglio in una gara che è stata ricca di emozioni: dopo un'occasione per Bajrami dopo sette minuti, arriva il gol di Pinamonti. L'ex Inter sfrutta un filtrante di Vina e insacca di piatto destro. Soulé si divora l'occasione per il possibile pareggio ciociaro e Pinamonti va ancora a segno con un tiro incrociato al volo dal limite su assist di Toljan.

Alla fine del primo tempo, però, Cheddira riapre la partita: atterrato in area, va sul dischetto e spiazza Cragno per il gol del 2-1. Nella ripresa arriva il pari: cross da corner di Soulé e tiro al volo dal limite dell'area di Mazzitelli che batte ancora Cragno. Lo stesso ex Sassuolo punisce di nuovo la sua ex squadra mettendo in rete dopo che un primo tiro gli era stato respinto da Thorstvedt. Poi Soulé sfiora il quarto gol centrando il palo di sinistro ma anche il Sassuolo va vicino al pareggio: il portiere ciociaro Turati prima salva su Castillejo e poi fa un miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Ceide.

Nel recupero Cheddira in contropiede offre una palla a Lirola che il terzino spagnolo (pure lui ex) deposita agevolmente in rete.