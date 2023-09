Colpani risponde a Krstovic, 1-1 tra Monza e Lecce

AGI - Pareggio 1-1 tra Monza e Lecce in una partita all'U-Power Stadium ricca di emozioni. I salentini sono passati in vantaggio al terzo minuto con un rigore di Krstovic per fallo di Caldirola su Alqvist al terzo minuto. Poi il pareggio brianzolo di Colpani al 24mo dopo una triangolazione con Cololombo.

Nella ripresa le espulsioni di Baschirotto del Lecce al 55mo e di Caldirola del Monza all'85mo ma il risultato non cambia più.