Mancini stecca la prima. Costa Rica-Arabia Saudita 3-1

AGI - Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell'Italia, il Mancio ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata al St.James' Park di Newcastle - stadio semideserto - dove i Green Falcons sono stati battuti 3-1 dal Costa Rica.

Due gol in fotocopia affondano la nuova squadra di Mancini: punizione dalla destra e incornata vincente in area, prima di Calvo al 12' e poi di Ugalde sul secondo palo al 32'.

Saudi Arabia 1-3 Costa Rica, Roberto Mancini starts his reign as Saudi Arabia coach with a defeat. Some poor defending & inexperienced goalkeeping made the difference. Salem AlDawsari was impressive as always. Keylor Navas made some big saves. Goals pic.twitter.com/g7N5B7MnK8