Jenni Hermoso denuncia Rubiales, si va verso un processo per il bacio 'rubato'  

AGI - La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha sporto denuncia contro il presidente della federcalcio, Luis Rubiales, per il bacio sulle labbra ricevuto durante la premiazione per i mondiali vinti in Australia. La formalizzazione dell'accusa, arrivata martedì con una deposizione davanti alla Procura Generale a Madrid, è cruciale perché l'inchiesta preliminare per "violenza sessuale" già avviata possa andare avanti.

Rubiales, già sospeso dalla Fifa e dalla stessa Rfef, rischia quindi ora seriamente un processo davanti al Tribunale Nazionale. L'incriminazione per il bacio 'rubato' del 20 agosto a Sydney dovrebbe essere resa nota con un comunicato. La 33enne centrocampista spagnola aveva spiegato che il bacio non era stato consensuale, nonostante le pressioni ricevute dalla Federazione per cambiare la sua versione. Per Rubiales, invece, si tratto' di un gesto "spontaneo, reciproco, euforico e consensuale".

L'ex ct Vilda protesta: "Licenziato ingiustamente"

"Sono stato licenziato ingiustamente". Lo ha detto l'ex allenatore della Nazionale di calcio femminile della Spagna, Jorge Vilda, esonerato ieri dalla Federcalcio spagnola. Vilda, che guidava la Spagna femminile dal 2015, era da tempo al centro di critiche per alcuni suoi comportamenti ed era vicino a Luis Rubiales.

Vilda in un'intervista al podcast El Larguero, come riporta "El Pais", ha dichiarato di aver interrotto i suoi contatti con Rubiales e ha raccontato l'incontro con il presidente ad interim della RFEF, Pedro Rocha, in merito al suo esonero. "La spiegazione che mi hanno dato? Cambiamenti strutturali. Dopo 17 anni nel calcio femminile non lo capisco e non mi sembra giusto", ha sottolineato.

L'allenatore spagnolo ha, poi, ammesso di essere ambizioso: "Aspiro a guidare un grande club o una grande Nazionale, femminile o maschile", e ha aggiunto che non ritiene che il suo allontanamento sia legato al suo pessimo rapporto con le giocatrici. "Non me lo hanno detto. Penso che sarebbe stato impossibile vincere una Coppa del Mondo se non ci fosse stato un ottimo feeling", ha detto. Vilda, infine, ha ammesso di non aver ancora parlato con Jennifer Hermoso, la giocatrice baciata da Rubiales durante la premiazione della finale di Coppa Del Mondo. "Conosco Jenni da 16 anni. L'ho vista diventare un riferimento mondiale. So che sta passando un brutto momento. Non le ho parlato. Mi sono disconnesso", ha concluso.