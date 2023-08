Per Lukaku alla Roma è fatta, scrive la stampa belga

AGI - Mancavano gli ultimi dettagli, adesso ci sono anche quelli: Romelu Lukaku sarà un giocatore della Roma. Secondo il quotidiano belga Hln, alla fine il Chelsea avrebbe dato il via libera alla cessione dell'attaccante in prestito secco - senza diritto di riscatto - per 6 milioni di euro mentre Lukaku si abbasserà l'ingaggio da 12 a 7,5 milioni, che è il massimo che la Roma può fare per non violare il fair-play finanziario.

Il giocatore dovrebbe sbarcare domani pomeriggio nella Capitale per le visite mediche, ad attenderlo il bagno di folla dei tifosi giallorossi.