AGI - È morto, all'età di 88 anni, Luis 'Luisito' Suarez. Lo rende noto l'Inter che in un posto su Instagram lo ricorda come "Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis".

Luis Suarez Miramontes, detto Luisito, era nato a La Coruna il 2 maggio 1935. Dopo aver esordito tra i professionisti nel 1953 col Deportivo passò al Barcellona, vincendo due campionati, Coppa nazionale e Coppa delle Fiere e conquistando nel 1960 il 'Pallone d'oro'.

È con il trasferimento l'anno successivo all'Inter che consolida e amplia però la sua fama contribuendo in modo decisivo alla nascita della 'Grande Inter' del petroliere Angelo Moratti con in panchina come allenatore Helenio Herrera (che aveva già avuto nel Barcellona).

Nelle file dei nerazzurri conquista tre campionati (1962-1963, 1964-1965 e 1965-1966 anno della 'stella' del decimo scudetto), due Coppe dei Campioni (1963-1964 e 1964-1965) e altrettante Coppe Intercontinentali (1964 e 1965).

Una formazione 'stellare': Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani (Peiro', Domenghini), Suarez, che vede lo spagnolo considerato a pieno titolo, uno dei migliori registi di ogni tempo.

Suarez ha concluso la carriera nel 1973 giocando per la Sampdoria. Subito dopo inizia con l'attività di allenatore: nel 1973-74 guida il settore giovanile del Genoa per tornare poi all'Inter dove chiude però il campionato 1974-75 con un nono posto.

Al timone dell'Under 21 spagnola si è aggiudicato il campionato europeo di categoria nel 1986 ai rigori contro l'Italia. Guida poi la nazionale maggiore ai Mondiali 1990, terminati con l'eliminazione contro la Jugoslavia negli ottavi di finale. Dal gennaio al maggio 1992 torna all'Inter, rilevando Orrico e arrivando ottavo.