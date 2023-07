Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile dal 2024

AGI - Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Brasile a partire dalla Copa America 2024, che si disputerà tra giugno e luglio dello stesso anno negli Stati Uniti, una volta scaduto il suo contratto con il Real Madrid. Lo ha detto la Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) che poi in un comunicato stampa ha annunciato che Fernando Diniz, del Fluminense di Rio de Janeiro, sarà responsabile dei cinque volte campioni del mondo fino a quando Ancelotti non assumerà il ruolo di allenatore.

Il 64enne allenatore italiano è sotto contratto con il Real Madrid fino al giugno 2024 e ha dichiarato pubblicamente di voler continuare fino a quel momento. L'annuncio, fatto da una fonte autorevole della Cbf che non ha voluto essere identificata, pone fine a mesi di trattative tra l'Europa e il capo della FA brasiliana Ednaldo Rodrigues, che ha sempre considerato Ancellotti come la sua opzione preferita. L'allenatore del Brasile Tite, in carica dal 2016, si è dimesso dopo la sconfitta contro la Croazia nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar a dicembre.

Il primo allenatore straniero da 60 anni

Ancelotti diventerà il quarto straniero ad assumere la guida della Selecao, il primo in quasi 60 anni. L'allenatore emiliano aveva detto più volte che si sarebbe ritirato dopo quest'ultimo periodo al Real, dopo quasi trent'anni di panchina. Alla fine, però, si è lasciato sedurre dal Brasile, un Paese in cui il calcio è sovrano, per prendere in mano una Selecao che non è più un sogno. La sfida è enorme: i cinque volte campioni del mondo inseguono la loro sesta stella da più di vent'anni, dall'ultimo titolo del 2002. In attesa di Carlo Ancelotti, Fernando Diniz, 49 anni, si dividerà tra la direzione tecnica del Fluminense e la nazionale brasiliana.

Il Brasile è stato allenato da Tite ai Mondiali dello scorso anno, ma si è dimesso dal ruolo dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro la Croazia. Da allora, Ramon Menezes è stato incaricato di guidare la squadra in qualità di custode. La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che Diniz sarebbe stato responsabile della squadra per il prossimo anno: "Fernando Diniz guiderà la squadra brasiliana per un anno e sono sicuro che lo farà con grande competenza, come sempre nella sua carriera professionale", ha dichiarato il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, in un video.

"È un sogno, un onore e un grande orgoglio servire la nazionale", ha detto Diniz. Il 49enne sarà responsabile delle sei partite sudamericane di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 che si disputeranno quest'anno, compresi gli scontri con Argentina e Uruguay. Il Brasile giocherà le prime gare di qualificazione a settembre in casa contro la Bolivia e poi in trasferta contro il Perù.