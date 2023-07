Il calendario della Serie A. Il Napoli debutta a Frosinone, alla quarta il derby Inter-Milan

AGI - Partenza il 20 agosto, arrivo il 26 maggio. Con il sorteggio del calendario della serie A Tim 2023/24 ha preso formalmente corpo la nuova stagione, quella del Napoli scudettato impegnato a difendere il proprio titolo. La prima giornata vede l'esordio dei partenopei a Frosinone: in trasferta anche il Milan (a Bologna) e la Juventus (a Udine) mentre l'Inter ospita il Monza.

Alla terza i primi big match, Roma-Milan e Napoli-Lazio mentre per il primo derby, quello tra Inter e Milan, bisogna aspettare la quarta, la stessa giornata di Juventus-Lazio. Juve-Torino, derby della Mole, è in programma all'ottava, mentre alla nona c'e' il doppio scontro sull'asse Milano-Torino (Milan-Juve e Toro-Inter). Alla decima si sfidano Inter-Roma e Napoli-Milan, mentre Lazio-Roma è in programma alla 12esima e Juve-Inter alla 13esima.

Per i campioni d'Italia passaggio delicato tra la 14esima (al Maradona c'e' l'Inter) e la 15esima (trasferta allo Juventus Stadium). Juve-Roma e' il match clou della 18esima giornata. Il calendario e' asimmetrico, come nelle ultime due stagioni.