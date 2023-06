AGI - Christophe Galtier, tecnico uscente del Psg, in stato di "fermo" con il figlio, è accusato di aver fatto commenti discriminatori, razzisti e islamofobici quando era alla guida del Nizza, nella stagione 2021-2022.

In una e-mail alla dirigenza del club, svelata dal cronista freelance Romain Molina e dall'emittente radiofonica Rmc, l'ex direttore del Nizza, Julien Fournier - con il quale Galtier ha avuto un rapporto conflittuale - riportava considerazioni attribuite all'allenatore dei parigini: considerazioni riferite, tra l'altro, a un presunto numero eccessivo di "neri e musulmani" in squadra", numero che sarebbe stato meglio limitare.

Galtier: "Profondamente choccato"

"Sono profondamente choccato da cose dette su di me e diffuse da alcune persone in modo irresponsabile", si era difeso Galtier in una conferenza stampa dopo che la vicenda era emersa a metà aprile. Il suo legale, Olivier Martin, ha reso noto in proposito di aver presentato una denuncia contro lo stesso Fournier e due giornalisti per minacce e diffamazione.

Nell'ambito dell'indagine, Fournier ha ammesso di essere stato "ascoltato" il 22 maggio, rifiutandosi di aggiungere altro. Anche diversi giocatori e dirigenti del Nizza, tra cui il presidente del club Jean-Pierre Rive're e l'ex allenatore Didier Digard, sarebbero stati sentiti dagli inquirenti.