Nations League, l'Italia sfida l'Olanda per il terzo posto

AGI - Dopo aver perso la semifinale con la Spagna, l'Italia di Roberto Mancini scende in campo contro i padroni di casa dell'Olanda per la sfida valida per il terzo posto della Nations League 2023. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15. Il ct azzurro dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida di giovedì, con Meret in porta al posto di Donnarumma; in difesa Toloi, Buongiorno, Acerbi e Di Marco, in mediana inserendo in attacco Retegui e Gnonto; in mediana Cristante con due tra Frattesi, Verratti e Pellegrini; in attacco Raspadori, Retegui e Gnonto. L'obiettivo è quello di confermare il terzo posto del 2022, quando nella finalina l'Italia sconfisse il Belgio. (AGI)Flo