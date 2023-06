Rissa a Praga prima di Fiorentina-West Ham. Fermati almeno 16 tifosi viola [video]

AGI - Almeno 16 tifosi della Fiorentina sono stati fermati a Praga in seguito a una rissa con rivali inglesi scoppiata in un pub del centro di Praga, a poche ore dalla finale di Conference League.

V baru v Rytířské ulici napadli fanoušci Itálie fanoušky West Hamu a tři zranili. Napaden byl i jeden policista. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme. #policiepha pic.twitter.com/ejirheyTsR — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2023

Agenti in tenuta antissommossa sono intervenuti dopo che un gruppo di ultras con felpe nere e a viso coperto ha aggredito i supporter del West Ham che si trovavano nel locale con spranghe e cinghie e il lancio di fumogeni.

Tre tifosi inglesi sono stati feriti e anche un poliziotto sarebbe stato aggredito, secondo quanto riferito dalla polizia che ha parlato di aggressione da parte degli ultras viola.

Teatro degli scontri un pub sulla via Ryti'ska', che esponeva una bandiera degli Hammers. Nell'assalto sono state lanciate sedie che hanno mandato in frantumi i vetri del locale, poi sono intervenuti altri tifosi inglesi che si trovavano nei paraggi, finché gli agenti non hanno separato le due tifoserie. Agenti in borghese hanno poi fermato alcuni ultras italiani sospettati di aver partecipato all'assalto.

In Rete sono circolati video in cui si vede anche del fumo uscire dal locale e la polizia ceca ha diffuso una foto in cui una decina di tifosi fermati sono sdraiati con le mani legate in un negozio, sorvegliata dagli agenti. "Abbiamo fermato 16 persone e stiamo approfondendo quanto accaduto", ha fatto sapere la polizia. Successivamente un'altra fonte ha riferito a Sky News inglese che i fermati sarebbero una trentina.

La dinamica

Stando alle testimonianze raccolte dai media inglesi, 300 tifosi degli Hammers si erano radunati nel pub Tekila Tekila, nella Città Vecchia di Praga, quando è arrivata una cinquantina di ultras viola. Tra i feriti ci sarebbero alcuni pensionati inglesi che sono stati portati in ospedale. Un altro tifoso ha riportato tagli ed escoriazioni dopo essere rimasto in mezzo al lancio di oggetti.

Nella capitale ceca sono presenti 20mila tifosi del West Ham, molti dei quali sprovvisti di biglietto per la partita alla Eden Arena.

"Ne abbiamo visti un centinaio sbucare all'angolo, all'inizio nessuno ha capito cosa fosse", ha raccontato

il 46enne Paul Mason al 'Sun'.

"Sono sbucati dal nulla, è stato un agguato, non abbiamo neanche capito che fossero della Fiorentina perché erano vestiti di nero. La gente stava bevendo e si stava divertendo, è stata una cosa non provocata". Un altro testimone ha riferito che ci sarebbe stata un'irruzione anche in un altro locale prima che la polizia intervenisse.