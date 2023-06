Bye bye Ibra

AGI - Zlatan Ibrahimovic ha calato il sipario su una lunga carriera ricca di trofei domenica quando ha annunciato inaspettatamente il suo ritiro dal calcio. L'attaccante ha rivelato la sua decisione di lasciare il calcio giocato durante una cerimonia dopo la vittoria per 3-1 del Milan sul Verona che ha posto fine alla stagione della Serie A e alla sua avventura sul campo.

"È il momento di dire addio al calcio, non solo a voi", ha detto Ibrahimovic al pubblico di San Siro. "Ci sono troppe emozioni per me in questo momento. Forza Milan e arrivederci".

Il 41enne avrebbe dovuto semplicemente salutare i tifosi del Milan dopo che sabato era stata annunciata la sua partenza dalla squadra sette volte campione d'Europa. Era tornato al Milan alla fine del 2019 per un secondo periodo dopo il biennio in cui ha vinto lo scudetto, nel 2011.

Ibra si ritira dal calcio giocato

Solo amore per il popolo rossonero nel discorso finale ❤️#DAZN #SerieATIM #Ibrahimovic pic.twitter.com/6V5pWIeSZA — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 4, 2023

"La prima volta che sono venuto qui mi hai dato felicità, la seconda volta mi hai dato amore", ha detto Ibrahimovic, "Mi avete accolto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per il resto della mia vita".

Ibrahimovic è stato una figura chiave nella rinascita del Milan, contribuendo a riportarlo dalla stasi e alla fine vincere lo scudetto la scorsa stagione. "Ero spaventato quando i giornalisti mi chiedevano del mio futuro, ma ora posso accettarlo, sono pronto", ha detto ai cronisti dopo l'annuncio.

"Ho fatto questo per tutta la vita, il calcio mi ha reso un uomo. Mi ha permesso di conoscere persone che altrimenti non avrei mai conosciuto, ho girato il mondo grazie al calcio. È tutto grazie al calcio".

Nel corso della sua carriera Ibrahimovic ha vinto scudetti in Olanda, Italia, Spagna e Francia, anche se il suo unico grande trofeo europeo è stata l'Europa League 2017 con il Manchester United.

Fare il suo annuncio a San Siro è stato appropriato: qui ha anche vinto tre scudetti consecutivi con l'Inter tra il 2006 e il 2009 prima di un periodo turbolento al Barcellona.

Il suo ritiro arriva dopo una stagione in cui ha giocato poco con la squadra di Stefano Pioli a causa degli infortuni, tornando a febbraio dopo l'operazione al ginocchio sinistro. A luglio ha firmato un accordo che gli ha fruttato circa un milione di euro di stipendio fisso, con grandi bonus legati alle presenze e ai risultati.

Ma dopo aver siglato quell'intesa, il 41enne ha segnato solo una partita da titolare con il Milan, una vittoria per 3-1 in casa dell'Udinese a marzo in cui è diventato il marcatore più anziano nella storia della Serie A.

Ha poi riportato un infortunio al polpaccio in un riscaldamento pre-partita ad aprile e ha concluso la sua carriera messo da parte, ponendo fine alle voci che lo volevano al Monza e in campo con la Svezia per Euro 2024.