Sei maxischermi all'Olimpico per seguire la finale di Europa League

AGI - I tifosi della Roma si preparano all'appuntamento più atteso di domani sera con la finale di Europa League col Siviglia. C'è chi è andato a Budapest e c'è chi invece resta nella Capitale ma vuole continuare a respirare lo spirito dello stadio.

Sport e Salute su richiesta del club giallorosso apre lo Stadio Olimpico per i tifosi giallorossi che vogliono vedere - come accaduto lo scorso anno in Conference League - la finale di Europa League tutti insieme.

Maxischermi allestiti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia

Per questo sono stati montati sei maxischermi (2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud) allestiti sui quali domani verrà trasmessa la partita contro il Siviglia in programma a Budapest. Il terreno di gioco, che dovrà ospitare l'ultima partita della Roma di campionato il 4 giugno con lo Spezia, verrà protetto con una speciale copertura che verrà montata nelle prossime ore.