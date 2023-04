Il Verona rallenta il Napoli, 0-0 al Maradona

AGI - Un Napoli spento, inizialmente pieno di riserve e scosso solamente nel finale dai titolarissimi, non riesce ad andare oltre un pareggio contro un Verona attento e compatto. Al Maradona finisce 0-0 un match non particolarmente ricco di emozioni, con una traversa colpita da Osimhen nel finale ma con la più clamorosa occasione sprecata dagli ospiti con Ngonge in pieno recupero. La squadra di Spalletti sale a 75 punti in classifica a +14 sulla Lazio, mentre gli uomini di Zaffaroni accorciano a -3 sulla zona salvezza.

Succede pochissimo in un primo tempo non giocato bene dai partenopei, che comunque al 20' troverebbero il vantaggio se non fosse per un fuorigioco segnalato ai danni di Olivera, reo di aver disturbato Gaich (autore del possibile autogol) sul tiro sbilenco di Politano. La prima vera chance del match, così, la creano gli ospiti a ridosso della mezz'ora, quando Lasagna ci prova dalla distanza chiamando Meret all'intervento in tuffo.

Nella ripresa, la squadra di Spalletti prova a cambiare ritmo portando maggior pressione nei pressi dell'area veronese, ma la retroguardia gialloblu si compatta e concede pochissimi spazi e occasioni agli avversari. All'81' ci prova Di Lorenzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, il capitano azzurro però dopo una bella giocata calcia male non inquadrando lo specchio della porta. Appena un minuto più tardi, invece, il rientrante Osimhen spacca la traversa con un bolide di destro da fuori area, ma l'occasione più clamorosa per il match point ce l'ha il Verona in pieno recupero con Ngonge, che s'invola a tu per tu con Meret ma sbaglia incredibilmente la conclusione.