La Roma è terza. Dybala stende il Torino 

AGI - La Roma stavolta non sbaglia, sfrutta i passi falsi di Milan ed Inter e, battendo il Torino, si prende il terzo posto solitario della classifica. All'Olimpico Grande Torino i giallorossi passano 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato in avvio da Paulo Dybala, che raggiunge quota 11 centri in campionato. La squadra di José Mourinho raggiunge quota 53 punti, portandosi momentaneamente a -2 dalla Lazio seconda ma impegnata tra poco contro la Juventus. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare invece per gli uomini di Ivan Juric, che restano fermi a 38 punti.

Appena sei minuti dal fischio d'inizio e arriva subito il primo episodio del match: Zalewski s'incunea per vie centrali e tenta un tiro dalla distanza, Schuurs interviene in scivolata ma colpisce di braccio appena all'interno dell'area. L'arbitro assegna il penalty e Dybala lo trasforma nell'1-0 romanista. La risposta granata arriva al 17', quando con un destro al volo dalla distanza Rodriguez fa quasi la barba al palo dopo una deviazione di Wijnaldum; una decina di minuti più tardi ci prova anche Ricci trovando l'opposizione di Smalling.

Nella ripresa la prima grande occasione è per il Torino con Miranchuk, che colpisce bene di testa sul cross di Rodriguez trovando però l'ottima risposta di Rui Patricio. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano e il match si spegne piano piano: ci prova il neo entrato Pellegri a tenere a galla i suoi con un paio di iniziative che pero' non trovano fortuna, mentre dall'altra parte, nel finale, Abraham spreca una buona chance per il possibile raddoppio giallorosso.