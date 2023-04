Il Bologna torna a sorridere, 3-0 all'Udinese

AGI - Dopo tre turni di astinenza il Bologna torna a vincere nella sfida casalinga contro l'Udinese, valevole per la 28 giornata di Serie A. Al Dall'Ara finisce 3-0 per gli emiliani grazie alle reti di Posch, Moro e Barrow: con questi 3 punti la squadra di Thiago Motta sale a 40 in classifica agguantando la Fiorentina, mentre quella di Sottil, che era reduce da quattro risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pareggi), torna a perdere restando ferma a quota 38.

Passano una dozzina di minuti dal fischio d'inizio e i felsinei indirizzano già chiaramente il match con le reti di Posch e Moro: il difensore austriaco s'inventa un gran destro dalla distanza trafiggendo Silvestri, il centrocampista croato invece si libera al limite per una conclusione che si insacca all'angolino sul primo palo. I friulani, colpiti a freddo con un uno-due micidiale, provano in qualche modo a reagire ma senza creare grandi pericoli dalle parti di Bardi.

Il Bologna invece resta in totale controllo della sfida e ad inizio ripresa chiude definitivamente i conti con la terza rete di Barrow, che riceve da Moro appena dentro l'area e indovina il destro che mette chiaramente in ginocchio l'Udinese. Nel finale Dominguez va anche vicino al poker, ma al triplice fischio il risultato non cambia.