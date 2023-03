Il sorteggio di Champions League sorride alle italiane

AGI - Urna benevola con le squadre italiane per i quarti di Champions League con gli accoppiamenti Milan-Napoli e Benfica-Inter. Al di là dell'insidia di un derby italiano e di un avversario di valore come il club portoghese, il sorteggio apre la strada per avere un'italiana nella finale di Istanbul del 19 giugno, visto che le vincenti delle due sfide si affronteranno poi tra di loro e una tra Milan e Napoli ci sarà al 100%. Inoltre nell'altro lato del tabellone le super favorite Manchester City e Bayern Monaco si affronteranno tra loro, eliminando una super favorita, mentre il Real Madrid è stato abbinato con il Chelsea con ritorno a Stamford Bridge.

Il Napoli, approdato ai quarti per la prima volta nella sua storia, è la vera mina vagante del torneo. Con i rossoneri (andata a San Siro il 12 aprile, ritorno al Maradona il 18) potrà far valere una superiorità emersa già nello scontro diretto in campionato.

Per l'Inter di Simone Inzaghi c'è il Benfica del tecnico tedesco Roger Schmidt che va preso con le molle: i portoghesi stanno dominando il campionato (appena una sconfitta) e sono imbattuti in Champions dopo aver vinto un girone di ferro con Psg e Juve.

In Europa League il sorteggio è stato agrodolce con gli accoppiamenti Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma per i quarti. I bianconeri avranno il ritorno in Portogallo e sono finiti nel lato del tabellone di Manchester United-Siviglia, forse le avversarie più temibili rimaste dopo l'eliminazione dell'Arsenal proprio a opera dello Sporting.

La Roma è finita nella parte bassa del tabellone: subito la rivincita con il Feyenoord a pochi mesi dalla finale di Conference League decisa da un gol di Zaniolo, poi l'eventuale incrocio con la vincente di Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise. Sullo sfondo resta possibile una finale tutta italiana.

In Conference League la Fiorentina, unica italiana rimasta in corsa dopo che la Lazio è stata eliminata dall'Az Alkmaar, se la vedrà ai quarti contro i polacchi del Lech Poznan con il ritorno al Franchi. In un'eventuale semifinale i viola troverebbero la vincente di Basilea-Nizza.