Gianni Infantino rieletto a capo della FIFA

AGI - "Essere Presidente della Fifa è un incredibile onore, un incredibile privilegio, ed è anche una grande responsabilità. Sono davvero commosso dal vostro sostegno e vi prometto che continuerò a servire la Fifa, a servire il calcio in tutto il mondo e a servire tutte le 211 associazioni affiliate alla FIFA". Queste le parole di Gianni Infantino subito dopo la rielezione a presidente per il mandato dal 2023 al 2027.

Per la prima volta nella sua storia, un Congresso elettivo della FIFA si è svolto in Africa. I lavori sono stati aperti da Paul Kagame, Presidente della Repubblica del Ruanda. Nel suo discorso, Kagame ha dato il benvenuto nel suo Paese ai delegati delle 208 associazioni affiliate e si è congratulato con il Presidente Infantino per la sua imminente rielezione.

Infantino, spiega la Fifa, ricoprirà un secondo mandato come Presidente dopo essere stato rieletto senza opposizione alla guida dell'organo di governo del calcio mondiale per altri quattro anni e si è impegnato a garantire la crescita del settore a livello mondiale annunciando anche sostanzioso aumento del montepremi per la Coppa del Mondo femminile Fifa.

The first-ever elective #FIFACongress in Africa took place earlier today, as Rwanda welcomed the football world to Kigali.



Find out more about what happened at the 73rd FIFA Congress:

La FIFA Women's World Cup a 32 squadre, che si terrà in Australia e Nuova Zelanda nel corso di quest'anno, riceverà un forte aumento del montepremi che supererà i 150 milioni di dollari, tre volte il valore dell'ultimo torneo del 2019 e dieci volte di più rispetto al 2015.

Non son mancanti riferimenti alle imminenti modifiche alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 a livello maschile e femminile, che vedranno questi tornei disputarsi su base annuale, nonché al lancio delle FIFA World Series e alla revisione della Fifa Club World Cup a 32 squadre, con l'intento di dare ai team di ogni confederazione maggiori opportunità di competere sulla scena mondiale.

Dal punto di vista finanziario, l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di 11 miliardi di dollari di entrate nei prossimi quattro anni, il che rappresenterebbe un aumento sostanziale rispetto ai 7,5 miliardi di dollari di entrate ottenuti nel precedente ciclo.

È stato inoltre sottolineato l'impegno della FIFA nei confronti delle generazioni future, sia in campo attraverso il FIFA Talent Development Scheme con iniziative volte a combattere il gioco d'azzardo legati al calcio e la trasmissione di valori positivi e condivisi.

Every year, FIFA and its member associations gather at the #FIFACongress to agree on ways to develop football worldwide



But what actually happens at a FIFA Congress?

Durante il Congresso è stato proiettato anche un discorso video di Michael Llamas, presidente della Gibraltar Football Association. Nel suo ruolo di presidente della sottocommissione Fifa per i diritti umani e la responsabilità sociale, Llamas ha spiegato che la Fifa si è impegnata a valutare ciò che è accaduto nella Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 per tenerne conto nella pianificazione dei futuri tornei.

Sono stati inoltre approvati il bilancio consolidato per il 2022, il bilancio statutario per il 2022, il bilancio 2023-2026, il bilancio dettagliato per il 2024 e la nomina dei revisori dei conti per il 2023-2025. La data del prossimo Congresso è stata fissata al 17 maggio 2024, con sede ancora da confermare.