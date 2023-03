Singo-Sanabria, il Torino espugna Lecce per 2-0

AGI - Seconda vittoria consecutiva per il Torino, che espugna il campo del Lecce nel lunch match della 26 giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 grazie ai gol realizzati nel giro di pochi istanti da Singo e Sanabria: successo importantissimo per la squadra di Juric, che sale a 37 punti in classifica a sole cinque lunghezze di distanza dal sesto posto dell'Atalanta.

La formazione di Baroni invece, costretta al terzo ko consecutivo, resta ferma a quota 27 momentaneamente ancora a +9 sulla zona retrocessione. Tanto equilibrio e nessuna emozione in un avvio di gara molto bloccato, poi al 20' sono i granata che aprono le marcature grazie alla zampata di Singo su bel cross di Miranchuk.

Passano una manciata di minuti e gli ospiti mettono ancora più in discesa la sfida: Radonjic sfonda sulla corsia mancina e guadagna la linea di fondo, Sanabria si fa trovare pronto nell'area piccola e da due passi firma il 2-0 del Toro su assist del compagno.

Con il passare dei minuti il match si 'sporca' e sale la tensione, tant'è che dopo la mezz'ora si scatena una rissa che porta a diversi gialli e due cartellini rossi dalle panchine, uno per parte. Nella ripresa il Lecce prova ad alzare i giri del proprio motore tenendo in mano il pallino del gioco, ma ai giallorossi manca cattiveria e incisività negli ultimi metri di campo, tant'e' che dalle parti di Milinkovic non arrivano grandi pericoli. In generale la seconda frazione di gioco regala poche emozioni, il Toro non ha problemi a difendere il doppio vantaggio e a portarlo intatto fino al triplice fischio.