Al Milan basta lo 0-0 contro il Tottenham per volare ai quarti di Champions League

AGI - Al Milan basta uno 0-0 a Londra per eliminare il Tottenham e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 di San Siro i rossoneri sono bravi a difendere con le unghie e con i denti il prezioso gol di vantaggio nella doppia sfida, limitando al meglio le rare sfuriate della squadra di Antonio Conte, costretta anche a chiudere in dieci uomini per il rosso rimediato da Romero. Fa grande festa quindi la formazione di Pioli, che si lascia subito alle spalle l'amara sconfitta in campionato contro la Fiorentina, proseguendo alla grande il proprio cammino europeo.

Ritmi alti e tanto equilibrio in avvio, seppur di occasioni da gol non se contino molte. Al 19' il primo vero squillo è dei rossoneri, che con uno schema da punizione liberano alla conclusione Messias, impreciso con un diagonale destro da posizione invitante. I londinesi invece si fanno vedere pericolosamente solo al 35', quando Kane propone al centro un cross basso velenoso, deviato leggermente da Thiaw e respinto con il piede da un attento Maignan.

Nella ripresa resiste il grande equilibrio ma il Tottenham, costretto a recuperare il gol di svantaggio dell'andata, prova ad alzare il baricentro lasciando pero' diversi spazi alle ripartente del Milan. Brahim Diaz non ne sfrutta un paio interessanti, mentre dall'altra parte ci prova Hojbjerg a spaventare Maignan senza trovare fortuna.

Dal 77' la squadra di Conte è costretta a proseguire la sfida in inferiorita' numerica, a causa del doppio giallo sventolato a Romero per un brutto intervento ai danni di Theo Hernandez. Nel finale, in pieno recupero, Maignan compie un grande intervento neutralizzando un colpo di testa di Kane, sul ribaltamento di fronte invece Origi colpisce un palo clamoroso al termine di un contropiede fulmineo. Al triplice fischio il risultato non cambia e il Milan si qualifica per il prossimo turno.