Il Monza torna a sorridere, 2-1 all'Empoli

AGI - Reduce da due sconfitte consecutive, il Monza torna a sorridere battendo in casa l'Empoli di misura. Al Brianteo finisce 2-1 grazie alla rete di Izzo dopo il botta e risposta tra Cuirria e Satriano: con questo successo la squadra di Palladino sale a 32 punti in classifica, momentaneamente a -3 da Juve e Bologna, mentre gli uomini di Zanetti, al sesto turno senza vittorie, sono costretti a restar fermi a quota 28.

Migliore l'avvio della formazione ospite che, dopo undici minuti dal fischio d'inizio, troverebbe subito il vantaggio grazie al gol di Satriano, reso però vano da una posizione irregolare di Caputo che aveva impegnato Di Gregorio con un tiro dall'interno dell'area. Scampato il pericolo i padroni di casa prendono coraggio e sbloccano il risultato al 20', quando Ciurria viene servito sulla corsa da un bel tacco di Petagna, s'incunea alle spalle di Ismajli e batte il portiere a tu per tu. Gol inizialmente annullato per offside, ma convalidato dal Var dopo una revisione.

Nel finale di primo tempo i biancorossi si rendono ancora pericolosi con Birindelli, che da posizione defilata prova a calciare sul primo palo trovando una buona respinta di Perisan. Ad inizio ripresa l'Empoli inizia a premere sull'acceleratore e al 51' trova il pareggio grazie al colpo di testa di Satriano, bravo a liberarsi all'altezza del secondo palo sul cross di Marin spizzato leggermente da Pablo Mari'.

Al 67' ci pensa Izzo a riportare avanti il Monza, svettando piu' in alto di tutti sul corner calciato da Caprari e battendo il portiere con una bella 'zuccata' che vale il 2-1 brianzolo. Nel finale gli azzurri tentano il tutto per tutto per evitare il ko, ma gli ultimi disperati assalti verso la porta avversaria non vanno a buon fine. Dopo quasi cinque minuti di recupero i biancorossi possono far festa per la prima vittoria casalinga del 2023.