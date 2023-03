Il Napoli-Lazio di Goran Pandev: "Grandi difese ma vedo tanti gol"

AGI - "Mi aspetto una grande partita con tanti gol, anche se si affrontano le migliori difese della Serie A": questa la previsione per Napoli-Lazio di Goran Pandev, doppio ex che con gli azzurri segnò 19 reti tra il 2011 e il 2014 e con i biancocelesti ben 48 tra il 2004 e il 2009. Alla vigilia della sfida del Maradona, l'ex attaccante macedone in un'intervista all'AGI ha esprime ammirazione per entrambe le squadre: "Giocano un calcio aperto, offensivo, sono due squadre molto forti, l’hanno dimostrato in campionato e anche in Europa".

I partenopei padroni di casa, protagonisti assoluti della vetta della classifica, a +18 punti dalle milanesi e +20 dalla Lazio, vengono da 5 cleen sheet consecutivi: "Sono fortissimi, ma dovranno temere Ciro Immobile, che alla prima occasione la butta dentro", osserva Pandev, oggi 39 enne. Nemmeno l'assenza di Mario Rui non sarà disponibile per squalifica e al suo posto giocherà Olivera. giocherà al suo posto: “quest’anno ha dimostrato ottime qualità, anche in Europa, sarà un valido sostituto.”

Sul fronte opposto, l’ex protagonista del Triplete dell’Inter nel 2010 crede che "sarà un bell’esame per la difesa della Lazio", la seconda migliore della Serie A proprio dopo quella del Napoli con 19 gol incassati in 24 partite. "Sarri cura bene quel reparto, ma dovrà fare i conti con il migliore attacco della stagione, sono velocissimi", ha osservato.

Sarà anche la sfida tra i due colossi dell'Est a centrocampo: "Kvaratskhelia è un fuoriclasse, si è inserito benissimo, lo conoscevo già da tempo perché l’ho incontrato in Nazionale, ma con Spalletti è cresciuto ancora di più". I complimenti dell’ex attaccante del Parma, sono rivolti anche a Milinkovic-Savic: "Sappiamo cosa sta facendo già da un po’ di anni, non è facile avere questa continuità in Serie A".

Chiusura sugli obiettivi delle due squadre: "Il Napoli sta giocando il miglior calcio d'Europa, si merita lo scudetto e può ambire anche alla Champions. Conosco bene la città, la gente vive per il calcio, sono molto felice per loro in questa stagione". Per i biancocelesti, Pandev intravede ottime prospettive: "È una grandissima piazza, credo che ce la ce la possa fare a rientrare in Champions quest’anno con Sarri in panchina, che è un grandissimo maestro". E ci confida che "alla Lazio ho trascorso i miei anni più belli in carriera e ho giocato le mie migliori partite", conclude.