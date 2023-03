Addio a Just Fontaine, recordman della nazionale francese

AGI - Giornata di lutto per il mondo del calcio. È morto, all'età di 89 anni, Just Fontaine, ex attaccante di Nizza e Reims e della Francia.

In nazionale vanta 21 presenze e 30 gol ed è proprio con la maglia dei "bleus" che ha scritto la storia del calcio, segnando ai Mondiali del 1958 in Svezia ben tredici reti. Un record che ancora resiste saldamente.