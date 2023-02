La Fiorentina agguanta l'Empoli, 1-1 nel derby toscano

AGI - Dalla bella vittoria in Conference League contro il Braga, ad un altro passo falso in Serie A con sconfitta evitata soltanto nel finale del derby contro l'Empoli. La Fiorentina continua a zoppicare in campionato e al Franchi non va oltre un 1-1 con gli azzurri, rimontati da Cabral all'85' dopo l'iniziale vantaggio di Cambiaghi e il gol annullato dal Var per fuorigioco a Caputo (in precedenza resa vana anche una rete di Barak sempre per offside).

Si tratta della sesta gara senza successi per la squadra di Italiano che sale a 25 punti in classifica, mentre gli uomini di Zanetti si portano a quota 28. Tanto equilibrio in avvio, con i viola che provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, calciando per due volte verso la porta a cavallo del quarto d'ora, prima con Mandragora poi con Saponara che non trovano fortuna.

Gli azzurri non si lasciano intimorire e con il passare dei minuti iniziano ad alzare la pressione, trovando al 29' il vantaggio grazie al lampo di Cambiaghi: Amrabat perde una palla sanguinosa, Baldanzi la gioca per Caputo, bravissimo ad offrire all'accorrente numero 28 che non può fallire sotto porta.

Una decina di minuti più tardi viene annullato il possibile pareggio a Barak per una precedente posizione di fuorigioco di Nico Gonzalez, mentre proprio a ridosso dell'intervallo capita stessa sorte a Caputo, che mette dentro il raddoppio ospite su assist di Cambiaghi ma in posizione irregolare (decisivo l'intervento del Var).

Nella ripresa Italiano prova a cambiare le carte in tavola inserendo subito Ikone e Dodo, ma di grandi risultati non se ne vedono. Le uniche due vere chances della ripresa la Viola le crea da palla inattiva, entrambe con Martinez Quarta: al 50' su corner stacca di testa trovando la respinta quasi sulla linea di Bandinelli, al 67' invece su sponda di Jovic prova una girata al volo chiamando Vicario all'intervento.

L'Empoli sembra tenere bene il campo nonostante tanta sofferenza nel finale, ma all'85' si deve piegare al gol di Cabral, che ribatte in rete di testa una deviazione della traversa sul tiro cross di Dodo. Nel recupero è un assalto totale della Fiorentina, che sfiora addirittura il successo in rimonta ancora con Cabral (murato da Vicario) e Martinez Quarta, che di testa mette fuori di poco.