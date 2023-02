La Juventus vince con il brivido, 1-0 alla Fiorentina

AGI - Seconda vittoria consecutiva per la Juventus, che batte di misura in casa la Fiorentina. Finisce 1-0 all'Allianz Stadium grazie al gol di Rabiot nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa vengono annullate due reti dal Var per fuorigioco, una al grande ex Vlahovic e l'altra a Castrovilli a due minuti dal 90esimo.

La squadra di Allegri sale così a 29 punti in classifica a -10 dalla zona Conference League, mentre gli uomini di Italiano, al quarto ko nelle ultime cinque gare, restano inchiodati a quota 24. Tanto equilibrio ma buoni ritmi in avvio, con i bianconeri che al 12esimo sfiorano il vantaggio con Kostic, impreciso da pochi passi con una conclusione in diagonale.

Il serbo ci riprova una decina di minuti più tardi, stavolta però è Terracciano ad opporsi con un bell'intervento. L'1-0 juventino che arriva comunque al 34', quando Di Maria lascia partire un bel cross da destra per la testa di Rabiot, che colpisce a botta sicura beffando il portiere viola, bravo a respingere ma con la palla già al di là della linea di pochissimi centimetri.

Gli ospiti provano subito a reagire con Ikone, che calcia dall'interno dell'area trovando una deviazione provvidenziale di Locatelli. Nella ripresa, a ridosso dell'ora di gioco, la Juventus troverebbe il raddoppio con l'ex Vlahovic, ma il suo gol viene annullato dal Var per una posizione di fuorigioco sul tocco in verticale di Kostic.

Una manciata di minuti più tardi il neo entrato Kean ha due grandi palle gol nel giro di pochi istanti, l'attaccante azzurro pero' le spreca entrambe tenendo in vita la Fiorentina. Italiano tenta il tutto per tutto stravolgendo l'attacco, i toscani provano ad aumentare la pressione, ma grandi pericoli dalle parti di Szczesny non ne arrivano almeno fino al minuto 88. In quell'istante Castrovilli realizza con un bel destro il possibile gol dell'1-1, annullato però per un fuorigioco 'attivo' millimetrico di Ranieri che partecipa all'azione. La Juve così si salva e si mette in tasca i 3 punti.