Zaniolo verso il Galatasaray, accordo in chiusura

AGI - Nicolo' Zaniolo-Galatasaray, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Dopo l'interessamento del club turco nei giorni scorsi, ora la chiusura dell'accordo è data per imminente tant'è che il giocatore dovrebbe partire già nel pomeriggio alla volta di Istanbul per le firme sul contratto.

Il classe '99, fatto fuori dal progetto tecnico della Roma dopo i malumori delle ultime settimane, dovrebbe legarsi ai giallorossi di Turchia per quattro anni, percependo una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro annui.

Nelle casse della Roma dovrebbero invece entrare circa 22 milioni di euro complessivi, quindi qualcosa in meno rispetto a quello che richiedeva il club capitolino e che il Bournemouth aveva messo sul piatto in precedenza. Zaniolo si aggregherà a vecchie conoscenze della Serie A come Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira e Sergio Oliveira, suo ex compagno nella Capitale con cui ha trionfato in Conference League.