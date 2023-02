All'Arechi pienone per Salernitana-Juvents

AGI - Sarà pienone allo stadio Arechi di Salerno questa sera per la sfida tra Salernitana e Juventus, in programma alle 20.45. In prevendita, staccati 18.533 biglietti, cui si aggiunge il cospicuo numero di abbonati. Si prevedono 30mila spettatori. I varchi d'accesso dell'Arechi saranno aperti alle 16 per il settore ospiti e dalle 16.30 per tutti gli altri settori.

L'invito che la società granata rivolge agli spettatori è di anticiparsi, così da agevolare e velocizzare le operazioni di accesso all'impianto sportivo. Il Comune di Salerno ha messo in piede un dispositivo di traffico e, intanto, ci saranno anche corse straordinarie della metropolitana al termine del match.

Trenitalia, infatti, su richiesta della Questura di Salerno e in accordo con la Regione Campania e il Comune di Salerno, farà circolare treni metropolitani oltre il consueto orario di termine del servizio. A partire dalle 22.35 saranno sei le corse supplementari, tre in direzione Salerno e tre in direzione Arechi, con fermate intermedie anche nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

In occasione di Salernitana-Juventus, i granata scenderanno in campo con una maglia in edizione limitata per San Valentino, svelata in anteprima sui social del club. Prima del fischio d'inizio, questa sera, i dirigenti delle due società scambieranno una maglia numero #3 dedicata ad Andrea Fortunato, in memoria dell'indimenticato calciatore salernitano che ha militato in maglia bianconera, prematuramente scomparso.