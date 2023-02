Alla Samp non basta Gabbiadini. Con il Monza è 2-2

AGI - Allo U-Power Stadium finisce 2-2 una gara intensa ed equilibrata in cui i blucerchiati hanno ribattuto colpo su colpo alle scorribande offensive dei biancorossi. Dopo un ottimo avvio del Monza, gli ospiti passano in vantaggio con Gabbiadini. Bravo il centravanti blucerchiato a sfruttare un'indecisione di Caldirola e a battere Di Gregorio con il mancino.

Alla mezz'ora da una grande discesa del solito Carlos Augusto, ci pensa Petagna a riportare la sfida in perfetto equilibrio con un gol da attaccante vero. Nella ripresa la Sampdoria rientra con un altro piglio, desiderosa di smuovere la classifica, e al minuto 58 Gabbiadini sigla la doppietta personale mettendo a segno il gol del 2-1.

Sembra fatta per gli ospiti ma al minuto 96 Petagna viene atterrato da Murru e Chiffi assegna il rigore del definitivo 2-2 (segnato da Pessina). Uno Stankovic imbufalito lascia il campo prima della battuta del tiro dagli undici metri. La Sampdoria rimane invischiata in piena zona retrocessione e a meno otto dallo Spezia. Continua invece il periodo positivo della squadra di Palladino che non perde da sette partite.

Il Monza che prova fin da subito a mettere pressione ai blucerchiati. Al minuto 5 Caprari sfiora il gol del vantaggio: il giocatore del Monza chiude un uno-due fortuito con un giocatore avversario e incrocia con il destro, ma la sua conclusione si spegne di poco al lato del palo più lontano.

A sorpresa al 12mo il primo colpo lo mettono a segno gli ospiti: lancio di Lammers dalle retrovie, Caldirola in anticipo lascia sfilare il pallone ed è furbo Gabbiadini a prendere il tempo al difensore e a battere Di Gregorio con il mancino. Torna a segnare la Sampdoria dopo quattro partite di campionato in cui era restata a secco.

Provano la reazione immediata i monzesi con Carlos Augusto, il terzino sinistro si avventa su un pallone vagante e lascia partire un tiro potente ma centrale che Audero respinge in angolo. Nel miglior momento della Sampdoria per intensità e cattiveria, i biancorossi trovano il gol pareggio: dopo un buon fraseggio in mezzo al campo viene servito a sinistra Carlos Augusto che mette in mezzo un pallone rasoterra, Petagna protegge con il fisico, tiene lontano Nuytyinck e in girata supera Audero. Seconda firma stagionale per l'attaccante del Monza, autore di un grande gol.

Si chiude la prima frazione allo U-Power Stadium sul risultato di 1-1, risultato giusto per quanto visto nei primi 45 minuti. Prova a rompere l'equilibrio Stankovic inserendo Rincon e Murru per Nuytinck e Cuisance. La prima occasione e' proprio per gli ospiti, lancio di Gabbiadini per Augello che con il mancino al volo va vicino all'eurogol con una conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio.

Il gol del vantaggio blucerchiato è rinviato al minuto 57: grande cavalcata di Murru, cross per la testa di Winks che Di Gregorio salva miracolosamente, ma sulla ribattuta il più lesto è Gabbiadini che da due passi spinge in rete siglando la doppietta personale. Monza costretto ad alzare il baricentro e Sampdoria che si compatta dietro la linea del pallone. I monzesi faticano a trovare gli spazi per far male, al minuto 75 Carlos Augusto sfonda ancora sulla sinistra e serve Mota in area, il cui il tap-in è deviato in angolo da Colley.

L'arrembaggio finale tentato dal Monza trova di fronte un'attenta difesa blucerchiata che fa buona guardia fino al minuto 96. Petagna viene atterrato in area da Murru e Chiffi non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Pessina che spiazza Audero e regala la gioia del pareggio alla sua squadra.