Il Bologna espugna il Franchi, 2-1 alla Fiorentina

AGI - Terza vittoria nelle ultime quattro gare per un Bologna sempre più in crescita, che passa di misura sul campo della Fiorentina. Al Franchi finisce 2-1 grazie alle reti di Orsolini e Posch, mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Saponara, fermato anche da una traversa in occasione di una splendida rovesciata. La squadra di Motta sale così a 29 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano, al terzo ko nelle ultime quattro uscite, restano inchiodati a quota 24.

Una decina di minuti dal fischio d'inizio ed ecco il primo grande episodio del match: da un corner di Orsolini arriva il colpo di testa di Schouten smanacciato da Terracciano, che poi salva anche il tap-in a botta sicura di Ferguson con la grande collaborazione di Jovic e della traversa. Sulla respinta però Barak colpisce di mano in area, inducendo il Var ad intervenire e portando all'assegnazione di un calcio di rigore: Orsolini va dal dischetto e firma l'1-0 ospite. Passano pochi istanti e arriva l'immediato pareggio viola con Saponara, che ribadisce in rete un tiro maldestro di Nico Gonzalez al termine di un batti e ribatti in area emiliana.

Il match resta vivo e divertente, Terracciano salva su Ferguson da una parte, dall'altra invece Saponara va ad un passo dalla doppietta personale con una splendida rovesciata fermata solo dalla traversa, mentre sulla ribattuta il colpo di testa di Nico Gonzalez viene neutralizzato da Skorupski. Ad inizio ripresa il Bologna torna subito avanti con una 'capocciata' di Posch, che prende il tempo a tutti sul corner di Orsolini e sorprende il portiere viola per il 2-1 ospite.

La Fiorentina stavolta non riesce ad imbastire la giusta reazione, facendo tanta fatica a trovare varchi per far male agli avversari, bravi comunque a concedere poco se non qualche veniale conclusione dalla distanza. Italiano le prova tutte inserendo dalla panchina anche il nuovo acquisto Brekalo, ma fino al triplice fischio il risultato non cambia e la squadra di Motta si mette in tasca 3 punti importanti.