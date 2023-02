Il Lecce espugna lo Zini, 2-0 alla Cremonese

Dopo quattro turni di astinenza e a distanza di un mese esatto dal successo interno con la Lazio, il Lecce torna a sorridere battendo a domicilio la Cremonese. Allo Zini finisce 2-0 grazie alle reti di Baschirotto e Strefezza nella ripresa, che condannano la squadra di Ballardini, reduce dall'impresa in Coppa Italia con la Roma, al 13 ko in campionato e a un'ultima posizione in classifica che si fa sempre più preoccupante. I salentini di Baroni, invece, salgono a 23 punti portandosi momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione.

Non succede molto in un primo tempo molto equilibrato e combattuto, all'interno del quale però non si registrano clamorose occasioni da gol. Gli ospiti partono in maniera un po' più convinta e spaventano subito Carnesecchi con una conclusione imprecisa di Colombo, mentre la risposta dei padroni di casa è affidata ad un destro di Ciofani respinto dalla difesa, con il numero 9 grigiorosso che ci riprova di testa poco più tardi venendo bloccato da Falcone.

Ad inizio ripresa arriva subito un'occasione per parte con Vasquez e Colombo, poi al 58' ci pensa Baschirotto a rompere l'equilibrio portando avanti il Lecce, grazie ad un bel colpo di testa su cross di Hjulmand. Passano una decina di minuti e i salentini trovano anche il raddoppio con Strefezza, che parte palla al piede dalla trequarti, si accentra sul mancino e disegna una traiettoria imprendibile per Carnesecchi. bravo invece nel finale a negare il tris a Banda.