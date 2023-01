Finisce 1-1 il posticipo tra Udinese e Verona

AGI - Termina 1-1 il posticipo della Dacia Arena tra Udinese e Verona. Un pari giusto, maturato già nel primo tempo grazie all'autorete di Becao in avvio e alla risposta a stretto giro di Samardzic. La gara si sblocca dopo nemmeno 4 minuti. Beto perde un brutto pallone e Lazovic ci prova dalla lunga distanza trovando la sfortunata e decisiva deviazione di Becao che spiazza Silvestri per l'1-0 ospite.

I bianconeri reagiscono all'11' quando Ehizibue mette in mezzo dalla destra una palla a rimorchio su cui si avventa Success, il cui tiro ravvicinato viene però neutralizzato da Montipò. Il portiere si deve ripetere al 19', quando mette in corner un destro dal limite di Arslan. Il pareggio è nell'aria e arriva al 21'. Ehizibue fugge dalla destra e la passa al centro a Beto che difende alla grande la palla e serve a rimorchio Samardzic, piatto mancino sul quale Montipò stavolta non può nulla.

Gli uomini di Sottil sfiorano il 2-1 al 32', quando Bijol impatta male un cross dalla destra da ottima posizione e calcia fuori da due passi. Al 39' Magnani evita il peggio salvando sulla linea una conclusione ravvicinata di Udogie al termine di una mischia in area.

In avvio di ripresa, Montipò è subito protagonista al 4' quando salva in tuffo un'incornata di Perez dopo un corner calciato da Samardzic. Il centrocampista dei friulani ci prova su punizione due minuti dopo, ma Montipò è nuovamente attento e salva in angolo. Al 29', il neo acquisto gialloblù Ngonge si presenta con un ottimo destro dal limite che costringe Silvestri a deviare in corner.

Il portiere di casa deve intervenire nuovamente al 38' su Lasagna, che ci prova con un sinistro dal limite. Sarà l'ultima occasione dell'incontro. Per l'Udinese arriva un pari che la mantiene in settima posizione a quota 29. Il Verona rosicchia invece un punto allo Spezia e si porta a 5 lunghezze dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza.