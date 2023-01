Gonzalez risponde a Casale, Lazio-Fiorentina 1-1

AGI - Lazio e Fiorentina si annullano e chiudono con un pareggio la sfida valevole per la 20 giornata di Serie A. Finisce 1-1 all'Olimpico con la rete di Casale in avvio e quella di Nico Gonzalez ad inizio ripresa, con i viola che sfiorano il colpaccio all'ultimo respiro centrando una traversa con Milenkovic: la squadra di Sarri rallenta il passo dopo due vittorie di fila e non riesce ad agguantare l'Inter al secondo posto, salendo a 38 punti alla pari di Atalanta e Milan, mentre gli uomini di Italiano tornano a smuovere la classifica dopo due ko di fila, portandosi a quota 24.

I biancocelesti partono con il piede pigiato sull'acceleratore e dopo appena otto giri d'orologio passano subito avanti: corner di Luis Alberto, la palla rimbalza in area e Casale è il più lesto di tutti ad indirizzarla in rete con un tocco morbido di esterno destro. La risposta viola arriva una decina di minuti più tardi con un tentativo dal limite di Nico Gonzalez impreciso, ma il pericolo ospite più grande è targato Jovic, che a ridosso della mezz'ora calcia in porta trovando la parata di Provedel.

La Lazio comunque resta in controllo e concede poco altro agli avversari se non un possesso palla sterile e privo di velocità, facendosi rivedere in avanti a ridosso dell'intervallo con un tentativo di Pedro terminato altissimo. Ad inizio ripresa la Fiorentina entra in campo con un altro piglio e al 49' la pareggia immediatamente con una perla di Nico Gonzalez, che s'inventa un gran sinistro a giro imprendibile per Provedel.

L'argentino ci riprova poco più tardi ma stavolta calcia alto, mentre dall'altra parte Felipe Anderson prova a scuotere la Lazio con un diagonale destro impreciso. La gara resta bella e avvincente, con occasioni da entrambi i lati: Jovic spaventa i padroni di casa con un colpo di testa neutralizzato dal portiere, il ritrovato Immobile invece non sfrutta una ghiotta chance da posizione invitante. In pieno recupero gli ultimi squilli sono dei viola, che vanno a centimetri dal vincerla con Milenkovic, sfortunatissimo nel centrare una traversa su situazione di calcio d'angolo.