Bologna e Cremonese si annullano, 1-1 al Dall'Ara

AGI - Bologna e Cremonese si annullano e non vanno oltre un pareggio nella sfida valevole per la 19 giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata. Al Dall'Ara finisce 1-1 con il rigore di Okereke e un autogol di Chiriches, al termine di un match vivo ed imprevedibile solo nella ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni. Un pari che permette alla squadra di Motta di salire a 23 punti in classifica, mentre serve meno alla squadra di Ballardini che resta ultima a quota 8.

Dopo il miracolo in Coppa Italia con il Napoli, il tecnico romagnolo non riesce a bagnare con un successo anche l'esordio in A sulla panchina grigiorossa. I rossoblu provano a fare la partita prendendosi il predominio territoriale e comandando ampiamente nel possesso palla, ma senza creare nitide occasioni da gol.

Il match stenta a decollare, gli emiliani non trovano molti spazi così ci provano con qualche conclusione da fuori, in particolare di Posch e Barrow: il primo viene respinto coi pugni da Carnesecchi, il secondo invece mette alto sopra la traversa. Ad inizio ripresa arriva l'episodio che sblocca la sfida, ma in favore della Cremonese: il Var punisce un tocco di mano in area bolognese di Dominguez, dal dischetto va Okereke che calcia centrale e beffa Skorupski per l'1-0 ospite. Passano però giusto una manciata di minuti e il Bologna pareggia immediatamente con un rocambolesco autogol di Chiriches, che si vede calciare addosso da Ferrari nel tentativo di allontanare una respinta di Carnesecchi sulla 'capocciata' di Ferguson.

Il match si accende, i padroni di casa sfiorano per due volte il raddoppio, ma nel finale se la vedono brutta sulla decisione dell'arbitro di assegnare un altro penalty ai grigiorossi: il contatto tra Lucumì e Afena però non è falloso e dopo un on field review il rigore viene tolto. A ridosso del 90' è il Bologna che va a centimetri dal vincerla ancora con un'autorete rischiata da Chiriches, che stavolta si vede carambolare addosso una respinta di Carnesecchi sul tiro di Orsolini, ma Ferrari salva incredibilmente tutto sulla linea. Nel lungo recupero i felsinei ci provano fino all'ultimo, ma non trovano fortuna e si devono accontentare di un punto.