Felipe Anderson porta la Lazio ai quarti di Coppa Italia

AGI - Alla Lazio basta una fiammata di Felipe Anderson per battere il Bologna e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico finisce 1-0 con la firma del brasiliano dopo un'ingenuità pesantissima di Sosa nel corso del primo tempo. Gli uomini di Maurizio Sarri ringraziano ed ora attendono la vincente dell'ultimo ottavo di finale tra Juventus e Monza, sfida in programma alle ore 21.

Come prevedibile sono i biancocelesti che provano a fare la partita, spaventando subito Skorupski con Felipe Anderson e successivamente con Zaccagni, che si libera al limite dell'area per il destro calciando però troppo centrale. L'equilibrio si rompe soltanto una volta superata la mezz'ora di gioco, quando Pedro sradica dai piedi di Sosa una palla sanguinosa, trasformandola in un assist per Felipe Anderson che tocca di destro e mette dentro l'1-0.

La reazione ospite sta tutta in un mancino sballato di Orsolini, terminato lontanissimo dai pali laziali. I rossoblu non riescono a cambiare ritmo nella ripresa e, nel primo quarto d'ora, la squadra di Sarri prova ad approfittarne andando alla ricerca del raddoppio: ci va vicino Milinkovic con un colpo di testa leggermente alto e poi Luis Alberto, il cui tiro viene salvato da Skorupski dopo una deviazione decisiva di Lucumì.

Al 69' altra buona opportunita' per la Lazio targata Felipe Anderson, che si ritrova palla sui piedi dopo un tentativo di Zaccagni rimpallato, e calcia verso la porta avversaria chiamando all'intervento il portiere polacco. Nel finale i ritmi calano e le emozioni diminuiscono: gli uomini di Motta non trovano i varchi giusti e al triplice fischio sono costretti all'eliminazione.